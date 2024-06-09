سكوت ريتر: مهمة "إنقاذ الرهائن" في غزة فاشلة

صرح ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق سكوت ريتر، بأن ما يسمى بمهمة "إنقاذ الرهائن" في قطاع غزة تصنف على أنها فاشلة، مبديا استغرابه من احتفالات "إسرائيل الصهيونية".

وقال ريتر في تغريدة على منصة "إكس": "أطلقت إسرائيل، بمساعدة الولايات المتحدة، ما يسمى بمهمة -إنقاذ الرهائن- في غزة، وتم إنقاذ أربعة رهائن إسرائيليين، وقتل ثلاثة آخرون بينهم مواطن أمريكي. إلى جانب أكثر من 200 مدني فلسطيني".

وأضاف: "تكبدت قوة جيش الدفاع الإسرائيلي خسائر بشرية، حيث قتل قائد كبير واحد على الأقل"، مشددا على أن "في أي مجتمع طبيعي تصنف هذه العملية على أنها فاشلة، وتبدأ التحقيقات فيها.. لكن في إسرائيل الصهيونية يحتفلون".

ووجه ريتر سؤالا إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن قائلا: "ما هو الدور الذي لعبه المجتمع العسكري/الاستخباراتي الأمريكي في تسهيل مقتل مواطن أمريكي على يد جيش الدفاع الإسرائيلي؟".

وتابع: "هل من الممارسات المقبولة أن تدعم الولايات المتحدة العمليات العسكرية التي تقتل مئات المدنيين لاستعادة الرهائن الذين كان من الممكن تأمين إطلاق سراحهم ببساطة من خلال تنفيذ وقف إطلاق النار القابل للتطبيق؟".

ويوم أمس السبت، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن استعادة أربعة أسرى إسرائيليين أحياء في عملية لقواته في مخيم النصيرات بقطاع غزة، كانوا محتجزين منذ 7 أكتوبر 2023، وتسببت العملية الإسرائيلية بمقتل 210 مواطنين وإصابة 400 آخرين.

ومن جهتها، أكدت حركة "حماس" تعليقا على العملية الإسرائيلية أن المقاومة ما زالت تحتفظ بالعدد الأكبر في حوزتها من الأسرى الإسرائيليين وهي قادرة على زيادة غلتها منهم.

ونشرت "كتائب القسام" اليوم الأحد مقطع فيديو أوضحت فيه أن عملية تحرير الأسرى التي أجراها الجيش الإسرائيلي يوم السبت في مخيم النصيرات للاجئين، تسببت بمقتل 3 أسرى آخرين أحدهم أمريكي.

وكان قد أعلن الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة يوم أمس السبت، أن الجيش الإسرائيلي نفذ جريمة حرب مركبة في مخيم النصيرات تمكن فيها من تحرير بعض أسراه وقتل بعضهم الآخر أثناء العملية.

وأكد الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أن العملية الإسرائيلية ستشكل خطرا كبيرا على أسرى العدو وسيكون لها أثر سلبي على ظروفهم وحياتهم.

المصدر: RT