أفادت وزارة الدفاع الروسية أن قوة من العسكريين الروس تابعة لمجموعة قوات دنيبر، دحرت تشكيلات أوكرانية في أحياء دودشان وريسبوبليكاتسا في مقاطعة خيرسون وكبدتها خسائر تصل إلى 35 جنديا.

وقالت الدفاع الروسية في بيان اليوم الأحد: "دحرت وحدات من مجموعة قوات دنيبر تشكيلات لواء الدفاع الأرضي 121 في أحياء دودشان وريسبوبليكاتسا بمقاطعة خيرسون".

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وأضاف البيان: "خسرت القوات الأوكرانية حوالي 35 جنديا و4 شاحنات صغيرة ومدفعا ذاتيا الحركة من طراز غفوزديكا من عيار 122 ملم ومدفع "هاوتزر" من طراز D-30 عيار 122 ملم".

وفي سياق متصل، دعا عضو مجلس الاتحاد الروسي عن مقاطعة خيرسون، إيغور كاستيوكيفيتش، مواطني دول الغرب إلى إدراك الحقيقة القائمة والتوقف عن تمويل جرائم قتل المدنيين بأيدي قوات كييف على أراضي روسيا.

وقال كاستيوكيفيتش لوكالة "نوفوستي": "إن أنظمة الدول الغربية اليوم تزود النظام النازي في أوكرانيا بأسلحة فتاكة، والذي بدوره وبعد أن أدرك ضعفه في ساحة المعركة، شرع بتنفيذ عمليات قتل جماعية بحق المدنيين".

المصدر: RT