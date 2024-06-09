 
مباشر

سيناتور روسي يطالب مواطني الدول الغربية بدفع حكوماتهم لوقف تمويل قتل المدنيين (صور)

أخبار العالم

سيناتور روسي يطالب مواطني الدول الغربية بدفع حكوماتهم لوقف تمويل قتل المدنيين (صور)
Globallookpress
صواريخ "هيمارس" الأمريكية التي تستخدمها قوات كييف في قتل المدنيين الروس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xpdp

دعا عضو مجلس الاتحاد الروسي عن مقاطعة خيرسون، إيغور كاستيوكيفيتش، مواطني دول الغرب إلى إدراك الحقيقة القائمة والتوقف عن تمويل جرائم قتل المدنيين بأيدي قوات كييف على أراضي روسيا.

وقال كاستيوكيفيتش لوكالة "نوفوستي": "إن أنظمة الدول الغربية اليوم تزود النظام النازي في أوكرانيا بأسلحة فتاكة، والذي بدوره وبعد أن أدرك ضعفه في ساحة المعركة، شرع بتنفيذ عمليات قتل جماعية بحق المدنيين".

إقرأ المزيد
بوتين يكشف عن الرد الروسي المحتمل على توريدات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا
بوتين يكشف عن الرد الروسي المحتمل على توريدات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا

وأضاف: "آخر مثال على ذلك هو الهجوم على قرية سادوفوي، الذي أودى بحياة 22 شخصا. تستخدم القوات الأوكرانية أسلحة غربية، وسكان الدول الغربية هم في الواقع شركاء في جرائم الحرب، حيث أنهم يمولون توريد شحنات جديدة من الأسلحة إلى أوكرانيا من ضرائبهم".

ووفقا له "لقد حان الوقت لكي يرى سكان الدول الغربية الحقيقة ويتوقفوا عن تمويل العدوان الذي تقوم به سلطات بلادهم" من خلال دفعهم للضرائب "لقتل المدنيين على الأراضي الروسية".

ومن المعروف أنه في مساء يوم 7 يونيو الجاري، أطلق الجيش الأوكراني النار على متجر في قرية سادوفوي بمنطقة خيرسون ما أسفر عن مقتل 22 مدنيا، وإصابة 15 آخرين، بينهم 5 في حالة خطيرة للغاية.

سيناتور روسي يطالب مواطني الدول الغربية بدفع حكوماتهم لوقف تمويل قتل المدنيين (صور)سيناتور روسي يطالب مواطني دول الغرب بإبصار حقيقة مشاركتهم في قتل المدنيين الروس

وكانت الأسلحة المستخدمة في توجيه الضربة التي انطلقت من الضفة اليمنى لنهر دنيبر عبارة عن مقذوف موجه، والثاني صاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع وتم إعلان الحداد في المنطقة يومي 9 و10 يونيو.

سيناتور روسي يطالب مواطني الدول الغربية بدفع حكوماتهم لوقف تمويل قتل المدنيين (صور)سيناتور روسي يطالب مواطني دول الغرب بإبصار حقيقة مشاركتهم في قتل المدنيين الروس

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي