دعا عضو مجلس الاتحاد الروسي عن مقاطعة خيرسون، إيغور كاستيوكيفيتش، مواطني دول الغرب إلى إدراك الحقيقة القائمة والتوقف عن تمويل جرائم قتل المدنيين بأيدي قوات كييف على أراضي روسيا.

وقال كاستيوكيفيتش لوكالة "نوفوستي": "إن أنظمة الدول الغربية اليوم تزود النظام النازي في أوكرانيا بأسلحة فتاكة، والذي بدوره وبعد أن أدرك ضعفه في ساحة المعركة، شرع بتنفيذ عمليات قتل جماعية بحق المدنيين".

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وأضاف: "آخر مثال على ذلك هو الهجوم على قرية سادوفوي، الذي أودى بحياة 22 شخصا. تستخدم القوات الأوكرانية أسلحة غربية، وسكان الدول الغربية هم في الواقع شركاء في جرائم الحرب، حيث أنهم يمولون توريد شحنات جديدة من الأسلحة إلى أوكرانيا من ضرائبهم".

ووفقا له "لقد حان الوقت لكي يرى سكان الدول الغربية الحقيقة ويتوقفوا عن تمويل العدوان الذي تقوم به سلطات بلادهم" من خلال دفعهم للضرائب "لقتل المدنيين على الأراضي الروسية".

ومن المعروف أنه في مساء يوم 7 يونيو الجاري، أطلق الجيش الأوكراني النار على متجر في قرية سادوفوي بمنطقة خيرسون ما أسفر عن مقتل 22 مدنيا، وإصابة 15 آخرين، بينهم 5 في حالة خطيرة للغاية.

وكانت الأسلحة المستخدمة في توجيه الضربة التي انطلقت من الضفة اليمنى لنهر دنيبر عبارة عن مقذوف موجه، والثاني صاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع وتم إعلان الحداد في المنطقة يومي 9 و10 يونيو.

المصدر: نوفوستي