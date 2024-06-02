رئيس الوزراء الروماني: بوخارست تناقش إمكانية نقل أنظمة "باتريوت" إلى أوكرانيا

صرح رئيس الحكومة الرومانية مارسيل سيولاكو بأن بوخارست تناقش إمكانية نقل أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات إلى كييف.

وأشارت قناة يورونيوز التلفزيونية نقلا عن رئيس الوزراء إلى أن المختصين يحتاجون أولا إلى قبول الخيار الأفضل، وبعد ذلك سيتخذ مجلس الدفاع الأعلى للبلاد بناء على جميع المعلومات المتوفرة القرار النهائي، مؤكدا أن اقتراح نقل أنظمة "باتريوت" قيد المراجعة حاليا.

ووفقا لسيولاكو، فإن بوخارست تفكر في هذه القضية على محمل الجد ولا ينبغي أن تصبح موضوعا للإثارة السياسية.

وقبل ذلك، لم تستبعد ألمانيا احتمال أن تستخدم أوكرانيا أنظمة "باتريوت" ضد الطائرات المقاتلة داخل أراضي روسيا الاتحادية، وفي 31 مايو، أفيد بأن ألمانيا ستزود أوكرانيا بنظام دفاع جوي واحد من طراز "باتريوت".

ومن جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الرئيس جو بايدن أعطى الضوء الأخضر لأوكرانيا لتوجيه ضربات باستخدام الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة داخل الأراضي الروسية وبالقرب من مدينة خاركوف.

وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وأن انخراط دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع بمثابة "اللعب بالنار".

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

بدوره، صرح الكرملين بأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وأنه سيكون له تأثير سلبي.

وسبق وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن ممثلي دول حلف الناتو يجب أن يكونوا على دراية "بما يلعبون به" عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب "أهداف مشروعة" في عمق الأراضي الروسية بأنظمة الصواريخ التي تم تسليمها للقوات المسلحة الأوكرانية من قبل الغرب.

المصدر: RT