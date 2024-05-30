وزير الدفاع الألماني: زودنا أوكرانيا بربع منظومات "باتريوت" الموجودة لدينا

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن برلين سلمت ربع منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي إلى كييف، وأن هذه الاحتياطيات بحاجة إلى تجديد.

وقال بيستوريوس في مؤتمر صحفي بعد تفقد قوات الدفاع الجوي: "في منتصف أبريل، قررنا إرسال منظومة "باتريوت" ثالثة إلى أوكرانيا، ونحن نعلم جيدا أننا بذلك نتخلى عن ربع قدراتنا من "باتريوت"، ولكن هذا صحيح وضروري، حتى لو أدى إلى ثغرات في احتياطاتنا".

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وأضاف أن الوزارة وقعت قبل بضعة أسابيع عقدا جديدا لتوريد 4 منظومات "باتريوت"، كما يجري الإعداد لاتفاقية لتوريد نفس العدد من المنظومات اعتبارا من عام 2028. وبالتالي، عندما تبدأ عمليات التسليم في عام 2026، سيتم تجديد الإمدادات المطلوبة من هذه الأنظمة تدريجيا.

وأكد أن برلين لا تنوي إرسال مدربين إلى أوكرانيا بعد الأسلحة، لأن ذلك يشكل خطرا كبيرا.

وأعرب المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد الماضي عن معارضته استخدام أوكرانيا للأسلحة الغربية في ضرب أهداف روسية، مشيرا إلى وجود قواعد واضحة لتوريد الأسلحة الألمانية سبق أن تم الاتفاق عليها مع أوكرانيا، مشيرا إلى الآليات والشروط قيد التنفيذ.

وأضاف أن الهدف من سياسة برلين تجاه كييف هو منع الأزمة الأوكرانية من التصاعد والتحول إلى حرب عالمية ثالثة.

ومن جهته، شدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا على أن الغرب لا يملك من الأسلحة ما يمكن نقله إلى كييف من أجل قلب دفة النزاع بأوكرانيا ومسار هزيمة القوات الأوكرانية في ساحة المعركة.

المصدر: "نوفوستي"