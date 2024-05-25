شولتس: ألمانيا بلغت ذروة قدرتها على تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن بلاده وصلت إلى الحد الأقصى لقدرتها في تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مؤكدا رغم ذلك أن برلين لا تنوي وقف هذا الدعم.

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ونقلت قناة NTV عن شولتس أن المساعدات العسكرية الألمانية لأوكرانيا بلغت 28 مليار يورو وأن ميزانية عام 2024 تقضي بتخصيص أكثر من 7 مليارات يورو إضافية لهذا الدعم.

وذكر شولتس أن برلين وعدت مؤخرا بتزويد كييف بمنظومة ثالثة من صواريخ "باتريوت" لتشجيع الدول الأخرى على زيادة دعمها لكييف، وتابع: "نقدم كل ما في وسعنا".

وأشار إلى أن بلاده "ستواصل تقديم المساعدات لأوكرانيا طالما هناك حاجة لها".

وفي حديثه حول إمداد كييف بصواريخ "تاوروس" بعيدة المدى، أكد شولتس أن هذه الخطوة صعبة، لأنه سيتعين على العسكريين الألمان في هذه الحالة "تحديد الأهداف بأنفسهم. هذا مستحيل إن كنت تريد تفادي الضلوع المباشر في النزاع، وتفضل البقاء أكبر مانح لأوكرانيا في أوروبا".

المصدر: قناة NTV