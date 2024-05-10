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القوات الروسية تدمر منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي بصاروخ "إسكندر" (فيديو)

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القوات الروسية تدمر منظومة
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أعلنت القوات الروسية عن تدمير نظام صواريخ "باتريوت" المضاد للطائرات ومحطة رادار "AN/MPQ-65" بصاروخ "إسكندر" في مقاطعة زابوروجيه.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصادر أمنية قولها: "لقد ضربنا نظام الدفاع الجوي باتريوت ورادار AN / MPQ-65 للقوات المسلحة الأوكرانية بضربة من منظومة إسكندر في منطقة غوليايبول بمقاطعة زابوروجيه".

وتطالب كييف الدول الغربية في الفترة الأخيرة بتزويدها بمنظومات دفاع جوي من نوع "باتريوت"، وقد اعترفت بنقص في ذخيرة منظومات الدفاع الجوي.

المصدر: نوفوستي

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