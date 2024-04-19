"بلومبيرغ": ألمانيا تعتزم شراء 4 منظومات باتريوت إضافية مقابل 1.3 مليار دولار

نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة أن ألمانيا تدرس شراء 4 منظومات دفاع جوي أخرى من طراز "باتريوت" مقابل 1.3 مليار دولار حيث أن احتياطيات "باتريوت" الألمانية قد استنفدت

وأشارت الوكالة إلى أنه يمكن تقديم طلب جديد بالإضافة إلى الطلب الحالي.

إقرأ المزيد

كما صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، أن بلاده ستزود أوكرانيا بمنظومة "باتريوت" أخرى، وأعرب عن أمله في أن تتمكن دول "الناتو" من تزويد أوكرانيا بستة منظومات باتريوت أخرى.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في وقت سابق إن احتياطيات "باتريوت" الألمانية قد استنفدت، متوعدة بشراء أنظمة دفاع جوي لكييف من دول ثالثة. حيث كانت ألمانيا قد زودت أوكرانيا بمنظومتي دفاع جوي من طراز "باتريوت".

وكشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية في وقت سابق أن دول الاتحاد الأوروبي ترفض طلب كييف تزويدها بنظام الدفاع الجوي "باتريوت".

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع على سير المفاوضات، أن كييف بحاجة إلى سبع بطاريات، مشيرا إلى أنها تحاول حاليا إقناع إسبانيا وبولندا ورومانيا بنقل صواريخ باتريوت التي لديها إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي