بولندا ترفض تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"

صرح رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بأن بلاده ليس لديها فائض في أنظمة الدفاع الجوي باتريوت لذلك لن تتقاسمها مع أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن ألمانيا ستزود أوكرانيا بنظام "باتريوت" آخر، وأعرب عن أمله في أن تتمكن دول الناتو من تزويد أوكرانيا بستة أنظمة باتريوت أخرى.

وقال توسك للصحفيين بعد انتهاء اجتماع المجلس الأوروبي: كما تعلمون، قدمت ألمانيا مثالا جيدا بإمداد أوكرانيا مجددا بنظام "باتريوت"، وقد دعت الدول التي لديها القدرة للانضمام إلى هذه المبادرة، لكن هذا لا ينطبق على بولندا، فليس لدينا حاليا ما يكفي من منظومات "باتريوت" بحيث نتقاسمها مع أحد".

ولفت رئيس الوزراء البولندي إلى أن السلطات الهولندية مستعدة لتمويل شراء نظام باتريوت لأوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء البولندي إن هولندا أعلنت على الأقل عن رغبتها في الشراء إذا أرادت جهة ما بيع هذا النظام، وهي مستعدة لتمويل هذه العملية على نفقتها.

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وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتزيد من تورط دول الناتو بشكل مباشر في الصراع.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة أسلحة تذهب لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا.

وشدد لافروف على أن الولايات المتحدة وحلف الناتو متورطان بشكل مباشر في الصراع ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، وإنما أيضا من خلال تدريب القوات الأوكرانية في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

المصدر: نوفوستي