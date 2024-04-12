"فايننشال تايمز": الدول الأوروبية ترفض تزويد كييف بصواريخ باتريوت

كشفت تقارير إعلامية غربية أن دول الاتحاد الأوروبي ترفض طلب كييف تزويدها بنظام الدفاع الجوي "باتريوت".

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نقلا عن مصدر مطلع على سير المفاوضات، أن كييف بحاجة إلى سبع بطاريات، مشيرا إلى أنها تحاول حاليا إقناع إسبانيا وبولندا ورومانيا بنقل صواريخ باتريوت التي لديهم إليها.

في عام 2023، نقلت ألمانيا نظامين من هذه المنظومة من احتياطيات الجيش الألماني إلى كييف، لكن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا باربوك أعلنت هذا الأسبوع أن احتياطيات ألمانيا من أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" التي يمكن نقلها إلى كييف قد استنفدت.

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا للصحافيين الخميس الماضي، إنه لا توجد إمكانية لنقل نظام الدفاع الجوي "باتريوت" إلى أوكرانيا، حيث إن الجمهورية بدأت للتو في إنشاء نظام دفاع صاروخي خاص بها.

وقال مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن أوكرانيا "تطلب بشدة" من المجتمع تخصيص سبع بطاريات عائدة لأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" بشكل عاجل.

وقبل ذلك، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تنتظر الحصول على صواريخ "باتريوت" وإن من الصعوبة بمكان الاتفاق مع الغرب على إمدادات جديدة.

المصدر: تاس