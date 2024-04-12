شولتس: سيتعين علينا إمداد كييف بالأسلحة لفترة طويلة

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الجمعة أنه سيتعين على ألمانيا إمداد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة لفترة طويلة، مؤكدا أن "الحرب لن تكون قصيرة".

وقال شولتس في مقابلة مع صحيفة "تاغس تسايستونغ" الألمانية: "دائما كنت أتحدث عن أنه لا ينبغي أن تنتصر روسيا في هذه الحرب، وسرعان ما أصبح من الواضح أن هذه الحرب لن تكون قصيرة".

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وأضاف: "سيتعين علينا إمداد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة لفترة طويلة..أعلم أن العديد من المواطنين يخشون من تصعيد الوضع، وخوفهم هذا مفهوم".

واعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق من اليوم، بأن كييف لن تكون قادرة على تسليح قواتها وتجهيزها إذا لم تتلق مساعدة من واشنطن والشركاء الغربيين الآخرين.

وقد تلقت أوكرانيا حتى الآن مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

وتؤكد موسكو أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع موجبات التسوية، وتجعل دول الناتو شريكة بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

المصدر: نوفوستي+RT