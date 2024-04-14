"حتى لو بالإيجار".. كوليبا يستجدي نقل أنظمة "باتريوت" من شركاء أوكرانيا

صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بأن كييف تطلب من شركائها نقل أنظمة الدفاع الجوي إليها، وفي مقدمتها أنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات، تحت جميع الظروف.

وقال كوليبا: "إذا كانت الدول التي تتواجد فيها (الأنظمة) جاهزة لنقلها فهذه مسألة أسابيع، وسوف تلقى استقبالنا لها، ويجري النظر في حلول مختلفة".

وأضاف "إذا كنتم تريدون تأجيرها فأجرونا إياها، وإذا كنتم تريدوا أن تغطي حدودكم، فأعطونا إياها وستغطي حدودكم، فقط اعطونا إياها (أنظمة الدفاع الجوي)".

وتبلغ السلطات الأوكرانية بانتظام عن نقص في أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الخاصة بها وتدعو الغرب إلى نقلها إلى كييف. وفي أوائل أبريل الجاري، ذكرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية نقلا عن مصادرها، أن القوات الروسية دمرت العديد من أنظمة "باتريوت" التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا ولم يتم تحديد العدد بدقة.

وفي 9 أبريل، قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل إن أوكرانيا "تطلب بشدة" من الاتحاد تخصيص سبع بطاريات من أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" بشكل عاجل.

وفي وقت لاحق ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نقلا عن مصادرها أن دول الاتحاد الأوروبي ترفض هذه الطلبات المقدمة من كييف. وبحسب معلوماتها، تحاول كييف إقناع إسبانيا وبولندا ورومانيا بنقل أنظمة "باتريوت" الخاصة بها إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية استعدادها لإرسال نظام "باتريوت" إلى أوكرانيا في 13 أبريل الجاري، ومع ذلك لا تستطيع كييف تحديد موعد استلامه بعد.

المصدر: RT