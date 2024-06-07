أفاد حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو بمقتل 19 شخصا بينهم طفلان وإصابة 5 آخرين في قصف شنته القوات الأوكرانية على قرية سادوفوي في منطقة غولوبريستانسكي بالمقاطعة.

وقال سالدو: "بعد الانفجار الأول، هرع الناس من المنازل المجاورة لمساعدة الضحايا، وبعد فترة قصيرة وصل صاروخ آخر من طراز هيمارس، وبين القتلى يوجد طفلان. لقد ضربوا المرة الثانية عمدا لزيادة عدد الضحايا".

وأشار حاكم المقاطعة إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في مكان الاستهداف ويتم تقديم المساعدة للجرحى. مضيفا أنه في وقت القصف، "كان هناك عدد كبير من الزوار والموظفين في متجر القرية".

هذا وكانت قد شنت القوات المسلحة الأوكرانية صباح يوم الجمعة هجمات صاروخية على أهداف مدنية في جمهورية لوغانسك الشعبية، باستخدام خمسة صواريخ من طراز "أتاكمس" أمريكية الصنع تم إسقاط أربعة منها.

ونتيجة للضربة الصاروخية انهار مدخل مبنى سكني ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 43 آخرين بينهم أربعة أطفال.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.

في 24 فبراير عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.

وأضاف بوتين، أنها أيضا من أجل نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التوجه النازي فيها، وسوق جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.

المصدر: RT