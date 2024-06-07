أكد رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي أن الضربة الصاروخية التي نفذتها قوات كييف على لوغانسك هي هجوم إرهابي همجي وجريمة حرب من قبل أوكرانيا والإدارة الأمريكية.

وأشار النائب عبر حسابه على "تلغرام" إلى أن "قصف المناطق السكنية في لوغانسك باستخدام أنظمة أتاكمس الأمريكية هو هجوم إرهابي همجي وجريمة حرب، ليس فقط من قبل نظام كييف وزيلينسكي غير الشرعي، بل قبل كل شيء من قبل الإدارة الأمريكية".

وبحسب سلوتسكي، فإن الهجمات الصاروخية على المدنيين الروس ينفذها إرهابيون من كييف بالتنسيق مباشرة مع متخصصين عسكريين غربيين.

وأضاف: "جميعهم - الناتو والاتحاد الأوروبي وبايدن وشولتس وماكرون وسوناك وغيره - متواطئون في جريمة الإبادة الجماعية في دونباس الروسية. أولئك الذين سمحوا بشن ضربات على الأراضي الروسية ويواصلون إمداد نظام أوكرانيا النازي بالأسلحة الفتاكة هم نفس مجرمي الحرب مثل المجلس العسكري في كييف بأكمله ومكانهم على مقاعد المحكمة”.

وأشار إلى أن روسيا ستقدم بيانات حول قصف القوات المسلحة الأوكرانية في لوغانسك في الاجتماع المقبل لمجلس الأمن الدولي.

وقال البرلماني: "يجب على المجتمع الدولي أن يكسر صمته بشأن عدوان الغرب الجماعي وعملائه في كييف على المدنيين. ويجب على واشنطن وبروكسل ألا تتجاهلا إشارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وقد شنت القوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم الجمعة هجمات صاروخية على أهداف مدنية في جمهورية لوغانسك الشعبية، باستخدام خمسة صواريخ من طراز "أتاكمس" أمريكية الصنع تم إسقاط أربعة منها.

ونتيجة للضربة الصاروخية انهار مدخل مبنى سكني ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 43 آخرين بينهم أربعة أطفال.

وقال حاكم الجمهورية ليونيد باسيتشنيك إن أكثر من 30 مبنى متعدد الطوابق في الجزء الشرقي من لوغانسك ومدرستين وثلاث رياض أطفال وكلية محلية تضررت نتيجة الهجوم الأوكراني، وبحسب عمدة المدينة يانا باشينكو، تم تدمير منزلين بالكامل.

المصدر: RT