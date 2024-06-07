إصابات وأضرار مادية كبيرة في قصف أوكراني على لوغانسك بصاروخ أمريكي (فيديوهات)

استهدفت القوات الأوكرانية اليوم المرافق المدنية والسكان الآمنين في لوغانسك بصورايخ "أتاكمس" الأمريكي ما أوقع إصابات وأضرار مادية كبيرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "استهداف المناطق السكنية في لوغانسك جرى بـ5 صواريخ طراز "أتاكمس".

وأظهرت مقاطع الفيديو من لوغانسك إصابات بين المدنيين وتضرر محال البيع وسطح أحد الأبنية السكنية العالية في هجوم صاروخي على المدينة. ناهيك عن حالة الذعر التي أصابت المارة جراء الانفجارات القوية والتي تردد دويها في الأحياء السكنية.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أعلنت سلطات لوغانسك إصابة 20 شخصا على الأقل بينهم طفل يبلغ من العمر 8 سنوات جراء القصف الصاروخي من جانب القوات الأوكرانية على المدينة.

المصدر: RT