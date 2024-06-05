بوتين يكشف عن الرد الروسي المحتمل على توريدات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا قد تتخذ خطوات "غير متماثلة" ردا على توريدات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.

وقال بوتين خلال لقاء مع مدراء وكالات الأنباء العالمية الكبرى في بطرسبورغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي، يوم الأربعاء: "نفكر في الموضوع حول أنه إذا كان أحد يعتبر ممكنا توريد الأسلحة إلى منطقة العمليات القتالية لتوجيه ضربات إلى أراضينا وخلق مشاكل لنا، فلماذا لا يحق لنا أن نورد الأسلحة من الصنف ذاته إلى تلك المناطق، حيث ستوجه ضربات إلى المواقع الحساسة لتلك الدول التي تقوم بمثل هذه الخطوات تجاه روسيا".

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وأشار إلى أن الرد قد يكون غير متماثل في هذا المجال.

واعتبر أن توريدات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تمثل مشاركة مباشرة في النزاع، مضيفا أن تزويد كييف بأسلحة بعيدة المدى هو "طريق إلى مشاكل جدية للغاية".

وأضاف أن مثل هذه الأعمال "ستدمر العلاقات الدولية نائيا وستقوض الأمن الدولي".

ويأتي ذلك على خلفية إعلان عدد من الدول الغربية، وخصوصا الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، عن رفع الحظر عن استخدام أسلحتها لاستهداف مواقع وأهداف على الأراضي الروسية من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي