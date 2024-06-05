 
مباشر
عاجل
بوتين: لا يوجد لدى روسيا طموحات إمبراطورية

بوتين يكشف عن الرد الروسي المحتمل على توريدات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا

أخبار العالم

بوتين يكشف عن الرد الروسي المحتمل على توريدات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا
Sputnik VLADIMIR ASTAPKOVICH
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xonf

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا قد تتخذ خطوات "غير متماثلة" ردا على توريدات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.

وقال بوتين خلال لقاء مع مدراء وكالات الأنباء العالمية الكبرى في بطرسبورغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي، يوم الأربعاء: "نفكر في الموضوع حول أنه إذا كان أحد يعتبر ممكنا توريد الأسلحة إلى منطقة العمليات القتالية لتوجيه ضربات إلى أراضينا وخلق مشاكل لنا، فلماذا لا يحق لنا أن نورد الأسلحة من الصنف ذاته إلى تلك المناطق، حيث ستوجه ضربات إلى المواقع الحساسة لتلك الدول التي تقوم بمثل هذه الخطوات تجاه روسيا".

إقرأ المزيد
خبير عسكري يتنبأ بطريقة رد روسيا حال تعرّضها للقصف بأسلحة غربية
خبير عسكري يتنبأ بطريقة رد روسيا حال تعرّضها للقصف بأسلحة غربية

وأشار إلى أن الرد قد يكون غير متماثل في هذا المجال.

واعتبر أن توريدات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تمثل مشاركة مباشرة في النزاع، مضيفا أن تزويد كييف بأسلحة بعيدة المدى هو "طريق إلى مشاكل جدية للغاية".

وأضاف أن مثل هذه الأعمال "ستدمر العلاقات الدولية نائيا وستقوض الأمن الدولي".

ويأتي ذلك على خلفية إعلان عدد من الدول الغربية، وخصوصا الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، عن رفع الحظر عن استخدام أسلحتها لاستهداف مواقع وأهداف على الأراضي الروسية من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لقاء بوتين مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية (فيديو)