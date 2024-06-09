رئيس الوزراء البلجيكي يقدم استقالته

قدم رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو استقالته بعد هزيمة حزبه حزب "الليبراليين والديمقراطيين الفلمنكيين" (Open Vld) في الانتخابات الأوروبية.

ومع فرز ما يقرب من 90 % من الأصوات، حصل حزب دي كرو حاليا على 5.9 بالمائة من الأصوات في الانتخابات الفيدرالية، وقال رئيس الوزراء البلجيكي: "غدا سأستقيل من منصبي كرئيس للوزراء، لكن الليبراليين أقوياء، وسوف نعود".

استقالة رئيس الوزراء البلجيكي ليست أمرا جديدا، فمن الشائع في بلجيكا أن يستقيل رئيس الوزراء بعد الانتخابات، ليسهل على الملك عقد مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، ومع ذلك، ينبغي على رئيس الوزراء أن يحتفظ بمنصبه مؤقتا.

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة بعد فوز اليمين المتطرف الفرنسي في الانتخابات الأوروبية بفارق كبير بينه وبين معسكر الغالبية الرئاسية.

وفي انتخابات البرلمان الأوروبي، تصدر حزب الشعب الأوروبي، أكبر حزب في البرلمان الأوروبي، وهو يدعم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، نتائج الانتخابات وفقا لأحدث بيانات مسح اقتراع الناخبين.

وأفادت البيانات التي نشرتها بوابة نتائج الانتخابات اليوم الأحد، أن حزب الشعب الأوروبي سيحصل على 181 مقعدا من أصل 720 مقعدا في البرلمان الأوروبي الجديد.

المصدر: RT