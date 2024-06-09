"الناس ماتت من الحر الشديد".. بيان عاجل موجه لحكومة مصر

تقدمت النائبة المصرية ريهام عبد النبي ببيان عاجل إلى حكومة مصطفى مدبولي، إثر سقوط ضحايا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة في محافظة أسوان.

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وأكدت النائبة في بيانها، اليوم الأحد، على أن انقطاع التيار الكهربائي ضمن خطة الحكومة لتخفيف الأحمال يؤثر على المواطن في أسوان، ويهدد حياته بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن ارتفاع درجة الحرارة أيضا يسهم في زيادة انتشار الزواحف الضارة، حيث يساعد انقطاع التيار الكهربائي على سقوط ضحايا من المواطنين نتيجة لدغ العقارب.

وطالبت النائبة الحكومة بإصدار قرار عاجل وسريع بوقف خطة تخفيف الأحمال، قائلة: "الناس ماتت من الحر الشديد.. يجب أن تتحرك الحكومة بشكل سريع لإنقاذ الأرواح، أو تتحمل تبعات سقوط ضحايا آخرين".

المصدر: مصراوي