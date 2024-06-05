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مصر تصدر قرارا هاما بشأن قطع الكهرباء

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مصر تصدر قرارا هاما بشأن قطع الكهرباء
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أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول في مصر الانتهاء من إجراء تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية والذي اقتصر على يوم أمس فقط مثلما كان مقررا له.

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وأوضحت أن ذلك يأتي في ضوء أعمال الصيانة الوقائية لجزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأكدتا عودة الأمور الى طبيعتها وفقا لنظام تخفيف الأحمال الذي كان ساريا من قبل حيث أن هذا الإجراء كان ضروريا للحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.

وكانت محافظة القليوبية في مصر قد أعلنت زيادة مدة تخفيف الأحمال بالكهرباء إلى 3 ساعات اعتبارا من الثلاثاء.

المصدر: RT

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