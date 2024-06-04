مصر.. زيادة مدة قطع الكهرباء

أعلنت محافظة القليوبية في مصر زيادة مدة تخفيف الأحمال بالكهرباء إلى 3 ساعات اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

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وحسب بيان صادر من المحافظة فإنه ستتم زيادة وقت تخفيف الأحمال للكهرباء اعتبارا من اليوم الثلاثاء بمقدار ثلاث ساعات بالنسبة لمن يتم فصل الكهرباء عنهم لمدة ساعتين، أما من يتم فصل الكهرباء عنهم لمدة ساعة واحدة فستصبح ساعتين فقط.

وتتضمن تعليمات الحكومة الجديدة ما يلي:

1- تغيير العمل بخطة تخفيف الأحمال لتبدأ من 3 عصرا وتنتهي 8 مساء، بحيث يتم توزيع 4 فترات كل فترة 3 ساعات.

وقال مصدر لموقع "مصراوي" بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن اليومين الماضيين شهدوا ارتفاعا كبيرا في استهلاك كميات المازوت الموردة من البترول لشركات الإنتاج حيث سجل معدل الاستهلاك اليومي 30 ألف طن مازوت يوميًا و25 مليون متر مكعب غاز يوميا.

وأضاف المصدر، أن ارتفاع استهلاك محطات الكهرباء من الوقود والغاز ربما يضع وزارة البترول، في ورطة بسبب زيادة أسعار المازوت عالميًا وعدم وجود إنتاج كافي من الغاز الطبيعي، منوهًا بأنه ربما تلجأ الكهرباء لزيادة مدة تخفيف الأحمال لثلاث ساعات باستثناء المدارس والجامعات للامتحانات الدراسية والأنشطة الصناعية.

المصدر: مصراوي