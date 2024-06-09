الجيش الإسرائيلي يؤكد إطلاق صواريخ مضادة للطائرات نحو مقاتلاته بسماء لبنان ومهاجمة مطلقيها (فيديو)

قال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد، إنه قضى على خلية في "حزب الله" قامت بإطلاق صواريخ مضادة للطائرات نحو طائرات حربية حلقت في سماء لبنان.

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وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه في وقت سابق اليوم، قامت خلية بإطلاق صواريخ مضادة لطائرات نحو طائرات حربية إسرائيلية عملت في سماء لبنان، لافتا إلى أن الصواريخ "لم تشكل خطرا على الطائرات ولم تقع إصابات".

وأشار إلى أنه بعد ذلك بدقائق قليلة، هاجمت طائرة لسلاح الجو الإسرائيلي في منطقة صور و"قضت" على الخلية التي نفذت عملية الإطلاق.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن طائراته الحربية هاجمت، بتوجيه من الفرقة 210، مبنى عسكريا لـ"حزب الله" في منطقة شبعا، مضيفا: "بتزامن مع ذلك هاجمت الطائرات مبنيين عسكريين في منطقتي عيترون ومركبا"، إلى جانب بنية أخرى في عيترون ومنصة صاروخية في منطقة الطيري "أستخدمت لإطلاق قذائف نحو الأراضي الإسرائيلية".

وذكر أنه خلال اليوم، رصدت قوات غولاني عدد من عنصار "حزب الله" يدخلون إلى مبنى عسكري للحزب في حولا، مشيرا إلى أن طائرة حربية هاجمت بعد فترة وجيزة المبنى.

وكان "حزب الله" اللبناني قد أعلن اليوم، أن وحدات الدفاع الجوي التابعة له تصدت بصواريخ أرض جو لطائرة حربية إسرائيلية انتهكت أجواء لبنان في ‏الجنوب وأجبرتها على التراجع خلف الحدود.

وهذه المرة الثانية التي يعلن فيها "حزب اللهط خلال هذا الأسبوع، إطلاق صواريخ نحو الطائرات الحربية الإسرائيلية، إذ أنه كان قد أكد يوم الخميس الماضي، إطلاق صواريخ دفاع جوي على "طائرات العدو الإسرائيلي الحربية التي كانت تعتدي على سمائنا ‌‏وخرقت جدار الصوت في محاولة لإرعاب الأطفال مما أجبرها على التراجع الى خلف الحدود".‏

المصدر: RT