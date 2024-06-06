"حزب الله": أطلقنا صواريخ دفاع جوي على طائرات حربية إسرائيلية كانت تعتدي على سمائنا ‌

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، أنه أطلق صواريخ دفاع جوي على طائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي، "كانت تعتدي على سمائنا ‌‏وخرقت جدار الصوت في محاولة لإرعاب الأطفال".

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، أطلق مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية صواريخ دفاع جوي على طائرات العدو الحربية التي كانت تعتدي على سمائنا ‌‏وخرقت جدار الصوت في محاولة لإرعاب الأطفال مما أجبرها على التراجع الى خلف الحدود".

وأشار "حزب الله" في بيانات عدة إلى العمليات التي نفذها ضد إسرائيل اليوم، وجاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة":

- "في إطار الرد ‏على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها في عيترون، ‏استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت وتموضعات الجنود في ‏محيطها بصواريخ "فلق 1" وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدمير جزء منها وإيقاع خسائر ‏مؤكدة فيها".‏

- "استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 15:25 من بعد ظهر اليوم الخميس، التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب ‏بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة وتم تدميرها".‏

- "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 18:05 من بعد ظهر اليوم الخميس، ‏التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة‌‏ واصابوها إصابة ‏مباشرة وتم تدميرها".‏

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي أكد أن جنديا من قوات الاحتياط قتل في هجوم نفذته طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله" على شمال إسرائيل أمس الأربعاء.

ومنذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023 وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة.، يستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته ضد إسرائيل، فيما تشهد الحدود اللبنانية الجنوبية ازديادا كبيرا في عدد العمليات وسط تحذيرات من خطورة الوضع ودعوات لجميع الأطراف على وقف إطلاق النار وضبط النفس.

المصدر: RT