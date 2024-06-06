الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وجرح 9 بهجوم لـ"حزب الله"

أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنديا من قوات الاحتياط قتل في هجوم نفذته طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله" على شمال إسرائيل أمس الأربعاء.

وقال الجيش إن الرقيب أول احتياط رفائيل كودرس (39 عاما) من الكتيبة 5030 التابعة للواء ألون، من تسور هداسا قتل في الهجوم الذي نفذته مسيرة محملة بالمتفجرات وأصيب 9 آخرون أحدهم إصابته خطيرة.

واستهدف حزب الله اللبناني أمس الأربعاء، تجمعا مستحدثا للجنود الإسرائيليين في مستعمرة الكوش في بلدة حرفيش الجليل الغربي والتي تبعد عن الحدود مع جنوب لبنان حوالي 5 كم.

An explosive-laden drone impacted a base in the northern town of Hurfeish in occupied lands.



The drone impacted bypassing all air defenses and no sirens.



There are AT LEAST 11 israelis wounded in this attack. pic.twitter.com/th6hdbDrm8 — Chris Hutchinson (@ChrisHu34451470) June 6, 2024

وقال "حزب الله" في بيان: "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته ‏وردا على ‌ال‏اعتداءات الإسرائيلية والإغتيالات التي ينفذها خصوصا في بلدة الناقورة، شنت ‏المقاومة الإسلامية هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمع مستحدث جنوب ‌‏مستعمرة الكوش استهدف أماكن تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده وأصابوهم إصابة مباشرة ‌‏وأوقعوهم بين قتيل وجريح".‌

ومنذ 8 أكتوبر يقوم "حزب الله" بمهاجمة المجتمعات الإسرائيلية والمواقع العسكرية على طول الحدود بشكل شبه يومي.

وحتى الآن، أسفرت المناوشات على الحدود عن مقتل 10 مستوطنين إسرائيليين، بالإضافة إلى مقتل 15 جنديا وجنود احتياط.

أما في لبنان فقد قتل جندي و3 صحافيين وعشرات المدنيين، بينما أعلن حزب الله مقتل 330 عنصرا.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT