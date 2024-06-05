المشاهد الأولى لعملية نوعية نفذها حزب الله بسرب من المسيرات استهدفت تجمعا لجنود إسرائيليين في الشمال

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد وثقت اللحظات الأولى بعد العملية النوعية التي نفذها حزب الله بسرب من مسيرات انقضاضية استهدفت تجمعا مستحدثا لجنود إسرائيليين في الشمال.

واستهدف حزب الله اللبناني تجمعا مستحدثا للجنود الإسرائيليين في مستعمرة الكوش في بلدة حرفيش الجليل الغربي والتي تبعد عن الحدود مع جنوب لبنان حوالي 5 كم.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بسقوط قتيلين على الأقل و24 جريحا منهم 8 بحالة خطيرة في هجوم بالطيران المسير على تجمع لجنود إسرائيليين قرب حرفيش في الشمال.

بدورها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن بن غفير يغادر مسيرة الأعلام بالقدس ويتوجه لجلسة عاجلة لتقييم الأوضاع الأمنية في المنطقة الشمالية.

وقال المسؤول المحلي إيلي بن إن فرق القوات الطبية التابعة للجيش الإسرائيلي هرعت للمكان وباشرت القيام بعمليات الإسعاف والنقل إلى المستشفيات في الشمال، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يجري التحقيق في الحادث.

وكان الإعلام الحربي في حزب الله قد أعلن أنه "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته ‏وردا على ‌ال‏اعتداءات الإسرائيلية والإغتيالات التي ينفذها خصوصا في بلدة الناقورة، شنت ‏المقاومة الإسلامية هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمع مستحدث جنوب ‌‏مستعمرة الكوش استهدف أماكن تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده وأصابوهم إصابة مباشرة ‌‏وأوقعوهم بين قتيل وجريح".‌

المصدر: RT