11 إصابة إحداها حرجة في هجوم بطائرة مسيرة على حورفيش في إسرائيل

أصيب أحد عشر شخصا إصابة أحدهم خطيرة جراء هجوم بطائرة مسيرة أطلقها حزب الله استهدفت بلدة حورفيش الإسرائيلية في الجليل الغربي، بينما وصفت 3 إصابات بأنها متوسطة.

وقال المسؤول المحلي "إيلي بن" إن فرق القوات الطبية التابعة للجيش الإسرائيلي هرعت للمكان، وباشرت القيام بعمليات الإسعاف والنقل إلى المستشفيات في الشمال.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يجري التحقيق في الحادث.

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وتتواصل الحرب ليومها 243 فيما شهدت اسرائيل يوم أمس اندلاع حرائق هائلة في مناطق الشمال، نجمت عن سقوط قذائف أطلقها حزب الله من جنوب لبنان.

المصدر: القناة 12 الإسرائيلية