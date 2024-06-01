حزب الله ينشر مشاهد من استهداف دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا 4" (فيديو)

نشر الإعلام الحربي في حزب الله اللبناني مشاهد من عملية استهداف دبّابة "ميركافا 4" في محيط موقع زبدين التابع للجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية باندلاع حريق كبير في مقر "اللواء الشرقي 769" التابع للجيش الإسرائيلي في كريات شمونة إثر استهدافه بصاروخ ثقيل أطلقه حزب الله من جنوب لبنان.

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وقال موقع "حدشوت بزمان" إن صاروخا سقط في مقر قيادة اللواء الشرقي 769 "معسكر جيبور" في كريات شمونة وتسبب باندلاع حريق ودمار كبير.

كما أفيد بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في كريات شمونة.

من جهتها أكدت بلدية كريات شمونة أن أضرارا جسيمة لحقت بالبنية التحتية والممتلكات والمركبات نتيجة سقوط صواريخ في المدينة.

من المهم الإشارة إلى أن حزب الله أعلن تنفيذ 6 عمليات استهدفت القوات الإسرائيلية منذ صباح يوم السبت 1 يونيو 2024.

ويستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته ضد إسرائيل منذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة.

ويؤكد "الحزب" أنه ينفذ هذه العمليات العسكرية "دعما لغزة" ولخلق "جبهة مساندة" ضد الجيش الإسرائيلي، مشددا على أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على القطاع".

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية