بالفيديو.. حجم الأضرار التي لحقت بمناطق في شمال إسرائيل نتيجة الحرائق

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطعا مصورا يكشف حجم الأضرار التي لحقت بمناطق في شمال إسرائيل نتيجة الحرائق التي اندلعت عقب هجوم "حزب الله" بالطائرات المسيرة.

وقبل أيام اندلعت حرائق ضخمة في عدة مواقع شمالي إسرائيل، بما في ذلك في مستوطنة كريات شمونة وفي المنطقة الحدودية مع لبنان جراء سقوط قذائف ومسيرات أطلقت من لبنان.

وأفاد موقع "واينت" بأن أضرارا جسيمة لحقت بمحمية يهوديا الطبيعية، حيث احترقت مساحة تقدر بـ 10 آلاف دونم بسبب الصواريخ التي أطلقها "حزب الله" الأحد باتجاه كتسرين.

كما أدت إلى إصابة 16 شخصا بينهم 7 جنود بضيق التنفس جراء استنشاق الدخان الناتج عن الحرائق.

وقال رئيس "الصندوق اليهودي القومي" يوم الثلاثاء إن الأضرار الناجمة عن الحرائق في الشمال هذه الأيام تفوق الأضرار التي خلفتها حرائق حرب لبنان الثانية بمرتين.

المصدر: RT