لبنان.. إصابات بغارة إسرائيلية على مبنى في وادي جيلو (صور + فيديو)  

يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات على عدة بلدات في جنوب، حيث نفذ فجر اليوم الخميس عدة غارات جوية استهدفت بلدات العديسة وبيت ياحون ووادي جيلو، كما استهدف دراجة نارية في عيترون.

وأفادت مراسلة RT بأن الطيران الحربي شن غارتين جويتين فجرا استهدفتا مدخل بلدة العديسة وبلدة بيت ياحون، كما سقط 4 جرحى في صفوف المدنيين جراء غارة جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي واستهدفت مبنى مؤلفا من ثلاث طبقات يحوي مؤسسات تجارية ودمره في بلدة وادي جيلو في قضاء صور.

وصباح اليوم استهدفت مسيرة اسرائيلية بصاروخ موجه دراجة نارية في بلدة عيترون في القطاع الأوسط جنوب لبنان وأنباء عن وقوع إصابات، في تحدثت معلومات عن مقتل شخص واحد على الأقل.

من مكان استهداف الدراجة النارية في عيترون pic.twitter.com/yJ5gzKlBe2 — bintjbeil.org (@bintjbeilnews) June 6, 2024

المصدر: RT