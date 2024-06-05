حزب الله ينشر تفاصيل دقيقة لعملياته ضد الجيش الإسرائيلي ومواقعه على الحدود اللبنانية الجنوبية

أصدر حزب الله اللبناني بيانا فجر اليوم الخميس كشف من خلاله عن العمليات التي نفذها يوم الأربعاء 5 يونيو ضد الجيش الإسرائيلي ومواقعه عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

وقال حزب الله في بيان: "دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته، نفذت المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 5 يونيو 2024 عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

- القطاع الشرقي:

1- استهداف منصة ‏القبة الحديدية في ثكنة راموت نفتالي بصاروخ موجه وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى الى تدميرها.

2- استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

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3- استهداف مكان استقرار ‏وتموضع ‏جنود إسرائيليين في موقع البغدادي بمحلقة انقضاضيه حققت إصابات مؤكدة في صفوفهم.

4- استهداف انتشار جنود إسرائيليين في محيط ‏موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية.

-القطاع الغربي:

1- الثلاثاء 4 يونيو 2024 استهداف انتشار جنود إسرائيليين في ‏حرش حانيتا بالأسلحة الصاروخية.

2- استهداف تجمع جنود إسرائيليين في محيط موقع بركة ريشة بالأسلحة الصاروخية.

3- استهداف مجموعة من الجنود الإسرائيليين أثناء دخولها إلى موقع المالكية ‏بقذائف المدفعية وأصابوها إصابة مباشرة.

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4- استهداف تجمع جنود إسرائيليين في محيط ‏موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

5- استهداف انتشار جنود إسرائيليين في حرش برعام بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

6- شن هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمع مستحدث جنوب ‌‏مستعمرة الكوش استهدف أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود إسرائيليين وإصابتهم إصابة مباشرة ‌‏وإيقاعهم بين قتيل وجريح ردا على ‌‏اعتداءات واغتيالات نفذها الجيش الإسرائيلي خصوصا في بلدة الناقورة.

ويستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته ضد إسرائيل منذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023 وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة.

جدير بالذكر أن الحدود اللبنانية الجنوبية تشهد ازديادا كبيرا في عدد العمليات وسط تحذيرات من خطورة الوضع ودعوات لجميع الأطراف على وقف إطلاق النار وضبط النفس.

المصدر: RT