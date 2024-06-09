ساليفان: كييف استغلت الإذن بتنفيذ ضربات بالأسلحة الأمريكية على أراضي روسيا

صرح مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك ساليفان بأن القوات الأوكرانية استغلت فعلا إذن واشنطن لتنفيذ هجمات بالأسلحة الأمريكية على الأراضي الروسية.

وقال ساليفان في مقابلة مع شبكة "سي بي إس": "لم يكن من المنطقي عدم السماح للأوكرانيين بإطلاق النار عبر الحدود وضرب المدافع الروسية ومواقع إطلاق النار التي كانت تقصف الأوكرانيين. لهذا السبب سمح الرئيس بذلك. وقد نفذ الأوكرانيون هذا الإذن في ساحة المعركة".

وكانت قد سمحت الإدارة الأمريكية للأوكرانيين باستخدام الأسلحة المنقولة إليهم ضد أهداف في الأراضي الروسية المتاخمة لمنطقة خاركوف.

ووفقا لمصادر في صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد سمحت واشنطن باستخدام أنظمة الصواريخ GMLRS وراجمات صواريخ "هيمارس" وأنظمة المدفعية "في منطقة خاركوف".

وتعليقا على تصريحات الغرب بشأن الضربات على الأراضي الروسية، أكد المسؤولون الروس أنها متهورة وتثير مواجهة عسكرية مباشرة مع موسكو.

وكان قد صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقا بأن ممثلي دول "الناتو" يجب أن يكونوا على دراية "بما يلعبون به" عندما يتحدثون عن خطط سماح لكييف بضرب "أهداف مشروعة" في عمق الأراضي الروسية بأنظمة صاروخية غربية منقولة إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

كما صرح السكرتير الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف، تعليقا على الرد المحتمل لروسيا الاتحادية على الهجمات الجديدة على الأراضي الروسية، أن رئيس الدولة والجيش على علم بذلك، "وأنهم يتخذون الإجراءات المضادة المناسبة ويستعدون لها".

المصدر: RT