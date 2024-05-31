زاخاروفا: دول "الناتو" سمحت منذ البداية باستخدام أسلحتها ضد روسيا

صرحت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن دول "الناتو" لم تحد أبدا من استخدام أسلحتها لضرب الأراضي الروسية.

جاء ذلك في منشور لزاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث تابعت أن بريطانيا "قدمت صواريخ (ستورم شادو) لفترة طويلة دون أية قيود". وكتبت: "بالضبط هذا ما كانت روسيا تتحدث عنه طوال الوقت. وكان من الواضح أن حلف (الناتو) يكذب ويطلق ستارا من الدخان، ويختلق قصة من المفترض أنها لم تقرر بعد ما إذا كان سيسمح لنظام كييف بشن ضربات باستخدام أسلحة غربية ضد الأراضي الروسية أم لا".

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وأكدت زاخاروفا أنه بنفس الطريقة، يضلل الغرب أولئك الذين يحاولون جرهم إلى المؤتمر في سويسرا و"يروون حكايات عن التركيز على التسوية السلمية"، ويمارسون "التلاعب الكلاسيكي على طريقة (الناتو)".

وكان ممثل البنتاغون قد أكد أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سمحت لأوكرانيا بتنفيذ ضربات بأسلحة أمريكية على الأراضي الروسية خلال السجال المدفعي المتبادل "في مقاطعة خاركوف"، حتى تتمكن أوكرانيا مما أسماه ممثل البنتاغون "الانتقام من القوات الروسية التي تهاجمها أو تستعد لمهاجمتها". لكنه استدرك وقال إن الموقف الأمريكي بشأن حظر استخدام الصواريخ الباليستية التكتيكية "اتاكامس" ATACAMS أو الأسلحة بعيدة المدى داخل روسيا لم يتغير.

من جانبه رد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على هذا القرار بقوله إن روسيا سوف تدمر جميع المعدات العسكرية والمتخصصين الذين يقاتلون ضدها على أراضي أوكرانيا أو أراضي دول أخرى إذا تم تنفيذ مثل هذه الهجمات.

المصدر: RT