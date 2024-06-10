إيلون ماسك: لا أفهم ردود الفعل السلبية تجاه حزب "البديل من أجل ألمانيا"

أعرب رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن استغرابه من سبب وصف حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني بالمتطرف وانتقاده.

وكتب ماسك على صفحته على موقع "إكس": "لماذا رد الفعل السلبي هذا من البعض تجاه حزب البديل من أجل ألمانيا؟ إنهم دائما يقولون "اليمين المتطرف"، لكن المبادئ السياسية لحزب البديل من أجل ألمانيا التي قرأت عنها لا تبدو متطرفة بالنسبة لي".

وفي وقت سابق، ذكرت الخدمة الصحفية للبرلمان الأوروبي أن حزب الشعب الأوروبي احتل المركز الأول في انتخابات البرلمان الأوروبي، وبحسب التقديرات والنتائج الأولية فقد عززت الأحزاب اليمينية مواقعها في البرلمان.

ويحصل حزب "الهوية والديمقراطية" اليميني وحزب "المحافظون والإصلاحيون" اليميني المعتدل على 133 مقعدا من أصل 720 في البرلمان الأوروبي الجديد، مقابل 118 من 705 مقاعد في البرلمان الأوروبي السابق 2019-2024.

وبذلك فإن حصة الفصائل اليمينية في التركيبة الجديدة للبرلمان الأوروبي سترتفع إلى 18.5% من 16.7%. وسيتم منح 51 مقعدا آخر للنواب الذين ليسوا أعضاء في الفصائل الرسمية، والتي تشمل على وجه الخصوص حزب "البديل من أجل ألمانيا"، الذي طُرد من حزب "الهوية والديمقراطية" في مايو.

وأُجريت انتخابات البرلمان الأوروبي للولاية 2024-2029 في جميع دول الاتحاد الأوروبي في الفترة من 6 إلى 9 يونيو.

وتم التصويت وفقا للقوانين الوطنية لكل دولة، فصوتت هولندا في 6 يونيو، وإيرلندا وجمهورية التشيك في 7 يونيو، وإيطاليا ولاتفيا ومالطا وسلوفاكيا في 8 يونيو، فيما صوتت معظم دول الاتحاد يوم 9 يونيو.

المصدر: RT