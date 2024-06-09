شاهد.. الهدف القاتل الذي جعل مهمة سوريا شبه مستحيلة في تصفيات كأس العالم

يخوض المنتخب السوري مباراة مصيرية أمام مضيفه الياباني، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وصعب منتخب سوريا من مهمته في التأهل إلى المرحلة الحاسمة للتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026، بعد هزيمته أمام نظيره الكوري الشمالي بهدف قاتل جاء في الدقيقة الأولى المحتسبة بدلا من الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، في الجولة الخامسة للتصفيات المزدوجة.

وأصبحت مهمة منتخب "نسور قاسيون" معقدة للغاية، إذ يحتاج للفوز على نظيره الياباني في عقر داره، لكي يضمن بلوغه المرحلة الحاسمة للتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026، بغض النظر عن نتائج بقية مباريات الجولة الختامية للمرحلة قبل الأخيرة للتصفيات.

كما يخدم التعادل منتخب "نسور قاسيون" في حال أي تعثر مفاجئ لمنتخب كوريا الشمالية أمام ميانمار، أي التعادل أو الخسارة.

ويحتل منتخب سوريا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية (B)، برصيد 7 نقاط.

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وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الثانية (B):

1- اليابان – 15 نقطة

2- سوريا – 7 نقاط

3- كوريا الشمالية – 6 نقاط

4- ميانمار نقطة واحدة فقط.

المصدر: RT