التصفيات المزدوجة.. سوريا تسقط أمام كوريا الشمالية في الوقت القاتل

تعرض المنتخب السوري لهزيمة مؤثرة أمام نظيره الكوري الشمالي (1-0) في المباارة التي جمعتهما اليوم الخميس، في الجولة الخامسة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

واقتنص الكوري الشمالي جونغ أيل غوان هدف الفوز الوحيد لبلاده في الوقت القاتل في الدقيقة لأولى المحتسبة بدلا من الزمن الضائع للقاء، الذي جرى على " استاد لاوس الوطني الجديد - New Laos National Stadium"، بعاصمة جمهورية لاغوس "فيينتيان".

⏰ نهاية المباراة | 🇰🇵 كوريا الشمالية 1️⃣-0️⃣ سوريا 🇸🇾



منتخب كوريا الشمالية يتفوق على نسور قاسيون بهدف نظيف#التصفيات_الآسيويةpic.twitter.com/BcgvpPTgww — #كأس_آسيا2023 (@afcasiancup_ar) June 6, 2024

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وتجمد رصيد منتخب سوريا بعد هذه الهزيمة عند 7 نقاط، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية (B)، متأخرا بفارق 8 نقاط عن المتصدر منتخب اليابان، الذي اكتسح ميانمار بخمسة أهداف من دون رد.

بينما يشغل منتخب كوريا الشمالية المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ثم منتخب ميانمار المركز الرابع الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

المصدر: RT