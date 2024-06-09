إخراج امرأة من بطن ثعبان ضخم ابتلعها في إندونيسيا (فيديو)

أفادت صحيفة "ديلي ميل" بأن ثعبانا ضخما ابتلع امرأة تدعى فريدة في إندونيسيا، ونشرت فيديو يظهر إخراجها من بطن الأفعى.

واختفت فريدة، وهي أم لأربعة أطفال في 6 يونيو حيث كانت تسير عبر الغابة لبيع الطعام في السوق المحلي بالقرب من منزلها.

وقد نظم عملية البحث زوجها الذي قام بإبلاغ السكان المحليين الآخرين.

وفي اليوم التالي عثروا على ثعبان ببطن ضخم، وبعد ذلك فتحوه ووجدوا جثة بداخله.

ويقال إن الثعبان غرس أسنانه في ساق المرأة، ولف نفسه حول جسدها وخنقها قبل أن يبتلعها.

المصدر: ديلي ميل