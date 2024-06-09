"آسيا تايمز" تتحدث عن عيوب دبابات "ابرامز الأمريكية" وتطوير القوات الروسية أساليب لتدميرها

ذكرت صحيفة " آسيا تايمز" في مقال نشرته أن الجيش الروسي طور أساليب مفيدة لتعطيل دبابات "أبرامز" الأمريكية بكل سهولة وسرعة في ساحت القتال.

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وأضاف المقال: "اكتشف الروس أنه يمكن تعطيل دبابات أبرامز بواسطة الطائرات المسيرة وتحديدا طائرات 'لانتسيت'، أو تدميرها باستخدام الألغام الارضية، كما أنها عرضة للأسلحة المضادة للدبابات، مثل "كورنيت" الروسية".

وأشار المقال إلى أن الأزمة الأوكرانية أظهرت عددا كبيرا من المشاكل في دبابات أبرامز الحديثة، لافتا إلى أن القوات الروسية تمكنت من الاستيلاء على بعض الدبابات التي تم تزويد قوات كييف بها.

وبحسب المقال يشتكي الأوكرانيون من تعطل الأجهزة الإلكترونية للدبابة في الأيام الرطبة مما يمنع استخدامها في المعارك، وتجدر الإشارة إلى أن كل دبابة من هذا النوع تكلف حوالي عشرة ملايين دولار.

وخلص المقال إلى أن "دبابات ابرامز الثقيلة محدودة الإمكانيات أيضا في استخدامها، نظرا لوزنها وحجمها العريض الذي يجعل مرورها على الجسور الضيقة وفي شوارع المدينة المزدحمة صعبا".

هذا وأفادت وسائل الإعلام الغربية في وقت سابق بتوقف أوكرانيا عن استخدام دبابات "أبرامز" الأمريكية بسبب أنشطة الطائرات المسيرة الروسية، التي تجعلها معرضة للخطر للغاية في ساحة المعركة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن جنود مجموعة "المركز" في القوات الروسية دمروا دبابة من طراز "أبرامز" ومركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي" على محور أفدييفكا.

المصدر: آسيا تايمز