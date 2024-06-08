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الدفاع الروسية تعرض لقطات لتدمير دبابة "أبرامز" ومركبة "برادلي" في ضواحي أفدييفكا (فيديو)

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الدفاع الروسية تعرض لقطات لتدمير دبابة
Sputnik
دبابة أمريكية من طراز "أبرامز"، أرشيف
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن جنود مجموعة "المركز" للقوات الروسية دمروا دبابة من طراز "أبرامز" ومركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي" على محور أفدييفكا.

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ونشرت الوزارة مقاطع فيديو تظهر رجال المدفعية الروس وهم يطلقون قذيفة "كراسنوبول" عالية الدقة من مدفع ذاتي الدفع من طراز "مستا – أس". وتم توجيه القذيفة والتحكم في إصابة الهدف باستخدام طائرة مسيرة من طراز "أورلان – 30".

وتم تدمير مركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي" باستخدام درون FPV، واكتشف مشغل الدرون الهدف وقام بإسقاط الدرون في مقدمة مركبة العدو، مما أدى إلى إصابتها.

وفي وقت سابق أفادت وسائل الإعلام الغربية بتوقف أوكرانيا عن استخدام دبابات "أبرامز" الأمريكية بسبب أنشطة الطائرات المسيرة الروسية، التي تجعلها معرضة للخطر للغاية في ساحة المعركة.

المصدر: نوفوستي

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