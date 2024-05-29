قوات كييف تشتكي من رداءة دبابات "أبرامز" الأمريكية وضعف دروعها

اشتكت القوات الأوكرانية من عدم جودة الدبابات الأمريكية "أبرامز" التي زودتها بها الولايات المتحدة، لافتة إلى أنها تتسم بالكثير من نقاط الضعف.

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وذكرت قناة "سي إن إن" في تقرير نشرته بهذا الصدد أن دبابات "ابرامز" الأمريكية تتمتع بالكثير من نقاط الضعف الحرجة، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات حول جدوى استخدامها في القتال من قبل قوات كييف.

وتشير القناة في تقريرها إلى أن دبابات "ابرامز" التي تعتبر الدبابات الرئيسية للقوات الأمريكية وتبلغ تكلفتها 10 ملايين دولار، لا تحتوي على دروع ضد أنواع الأسلحة الحديثة.

ونقلت القناة عن أحد أفراد طاقم دبابة "أبرامز إم 1" قوله إن "دروعها غير كافية، ولا تحمي الطاقم داخلها، اليوم نحن في حرب الطائرات المسيرة التي بمجرد أن ترصد إحدى الدبابات تقوم باستهدافها مباشرة".

وشدد المتحدث على أن الدبابات الأميركية هي الهدف الأول للقوات الروسية، مشيرا إلى أنه بسبب افتقار الدبابات للحماية اللازمة التي تحمي طواقمها لن يبقى جندي أوكراني حيا في ساحات القتال.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء استمرار تقدم قواتها على مختلف المحاور وتكبيد الجيش الأوكراني نحو 1305 قتلى من العسكريين خلال 24 ساعة.

المصدر: سي إن إن