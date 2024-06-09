سلوك بايدن خلال لقائه زيلينسكي يثير غضبا في الولايات المتحدة

انتقد قراء صحيفة نيويورك بوست الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب اعتذاره لفلاديمير زيلينسكي عن الوتيرة البطيئة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، خلال اجتماعه به.

وقد سأل أحد المعلقين: "هل هذا معناه أن دافعي الضرائب الأمريكيين يعتذرون عن إرسال هدايا مجانية بمئات المليارات من الدولارات لرجل لا يتوقف عن الطلب، ويحصل دوما على كل ما يريد؟".

وقال آخر دعما للمشترك السابق: هل هناك فرصة لنشهد اعتذار الرئيس للشعب الأمريكي على ارتفاع معدلات الجريمة، والتضخم، والهجرة غير الشرعية، وارتفاع أسعار الوقود،،، وما إلى ذلك؟".

وشارك مستخدم آخر رأيه: "الاعتذار لزيلنسكي؟ حسنا وماذا عن الاعتذار لدافعي الضرائب الذين يمولون هذه الحرب المثيرة للاشمئزاز؟.

وخلص القراء إلى أن بايدن مرشح ضعيف (لمنصب رئيس الولايات المتحدة)".

وكان قد اعتذر الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، لفلاديمير زيلينسكي عن التأخير في تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وأوضح أن بعض أعضاء الكونجرس "المحافظين للغاية" يعرقلون عمله. كما أكد الرئيس لزيلينسكي مرة أخرى التزام الولايات المتحدة بدعم أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي