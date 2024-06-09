قديروف يعلن تحرير بلدة ريجيفكا في مقاطعة سومي الحدودية مع كورسك

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أن فوج "أخمات- الشيشان" التابع لوزارة الدفاع الروسية حرر بلدة ريجيفكا في مقاطعة سومي الحدودية مع مقاطعة كورسك.

وكتب قديروف في قناته على "تليغرام": "قام جنود فوج أخمات-الشيشان، التابع لوزارة الدفاع الروسية بقيادة ... إسلامبيك سالييف مع جنود من وحدات روسية أخرى بتنفيذ عمليات تكتيكية وتحرير بلدة أخرى من العدو.. هي بلدة ريجيفكا الواقعة على الحدود مع مقاطعة كورسك".

إقرأ المزيد

وأوضح قديروف أن الجانب الأوكراني تكبد خسائر فادحة واضطر إلى التراجع نتيجة للأعمال الهجومية واسعة النطاق.

وأشار إلى أن العمل المنسق والفعال لمقاتلي جميع الوحدات الروسية جعل من الممكن تحقيق هذه النتيجة "خلال ثلاثة أيام فقط".

وتستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يتقدم الجيش الروسي على مختلف المحاور ويحبط محاولات قوات كييف شن هجمات مضادة، ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن القوات الجوية الروسية والمدفعية قصفت خلال الـ 24 ساعة الماضية، نقاط تمركز مجموعة من مشغلي المسيرات الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن القوات الروسية تقوم بدحر العدو تدريجيا من أراضي دونباس مشيرا إلى أنه منذ بداية عام 2024 تم تحرير 47 بلدة و880 كيلومترا مربعا.

المصدر: نوفوستي