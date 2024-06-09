لوبان ترحب بقرار ماكرون حل البرلمان وتعلن استعداد حزبها لتولي السلطة

رحبت رئيسة حزب "التجمع الوطني" في البرلمان الفرنسي مارين لوبان، بقرار رئيس البلاد إيمانويل ماكرون حل مجلس النواب في البرلمان الفرنسي، وأعلنت استعداد حزبها لتولي السلطة بنفسه.

وقالت لوبان لأنصار حزبها عقب قرار ماكرون يوم الأحد، حل البرلمان ودعوته لانتخابات تشريعية في 30 يونيو الجاري: "لا يسعني إلا أن أرحب بهذا القرار... نحن مستعدون للحكم ... نحن مستعدون لإنهاء هذه الهجرة الجماعية، ولجعل القوة الشرائية أولوية، ونحن مستعدون لإحياء فرنسا".

وفي وقت سابق، وجه الرئيس الفرنسي، على خلفية النتائج الأولية المنخفضة لحزب "النهضة" في انتخابات البرلمان الأوروبي، رسالة فيديو للفرنسيين، أعلن فيها قرار حل الجمعية الوطنية في البلاد وإجراء انتخابات برلمانية جديدة، ستكون الجولة الأولى منها يوم 30 يونيو الجاري.

ووفقا لتقديرات أولية، فاز حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بأكثر من 30% من أصوات الناخبين الفرنسيين، في الانتخابات التشريعية الأوروبية التي شهدتها فرنسا يوم الأحد، فيما حل حزب الرئيس الفرنسي ثانيا والاشتراكي ثالثا وحزب "فرنسا الأبية" رابعا.

المصدر: وكالات