بيسكوف: الغرب يفرض رقابة على وسائل إعلامه ولكن على روسيا أن توضح موقفها

علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع صحفيين أجانب على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، قائلا إن على روسيا أن توضح موقفها.

وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين: "أنا متأكد من أن سياستهم التحريرية ليست حرة بالمعنى الكامل، كما أنه في الغرب، عندما يقودون أنفسهم إلى حالة الاستعداد للحرب معنا، وهو الشيء الذي يتحدثون عنه بشكل مباشر، يبدأون في تقييد وسائل الإعلام، وينقلون وسائل الإعلام إلى حالة رقابة. وبالفعل هذا ما يحدث، وهذا ما نراه بالعين المجردة".

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وأكد أنه حتى "الصحف الأكثر احتراما في الولايات المتحدة وبريطانيا" تنشر مواد مكتوبة "بموجب الإملاءات".

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك أي معنى للتواصل مع وسائل الإعلام الغربية اليوم، أجاب بيسكوف بالإيجاب. وأردف: "يجب أن نحاول شرح موقفنا، الأمر أشبه بركوب دراجة هوائية، لا يمكنك التوقف عن تحريك الدواسات، عليك القيام بذلك باستمرار".

وأشار إلى أنه بعد تلقي الدعوة للمشاركة في اللقاء مع بوتين "فكر البعض بشكل سريع، والبعض الآخر فكر بشكل أبطأ، لكن الجميع استجابوا إلى ذلك".

وتابع: "إنهم مهتمون بهذا الأمر، الاجتماع مع بوتين في عصرنا لأي وسيلة إعلامية جادة يمثل فرصة عظيمة للحصول على تقييم مباشر لما يحدث".

وعقد الرئيس بوتين الأربعاء الماضي اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في مقر شركة غاز بروم بمدينة سان بطرسبوغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي.

وحضر الاجتماع مدراء وسائل الإعلام من أكثر من عشرة دول. بينهم ممثلون عن وكالة "فرانس برس" و"أسوشيتد برس" و"رويترز" و"شينخوا" ووكالة الأنباء الألمانية ووكالة "إنسا" الإيطالية و"إي إف إي" الإسبانية و"إرنا" الإيرانية، و"كيودو نيوز" اليابانية و"الأناضول" التركية، و"بيلتا" البيلاروسية و"يونهاب" الكورية الجنوبية و"كازينفورم" الكازاخستانية ووكالة الأنباء الأوزبكية.

المصدر: RT