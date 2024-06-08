زاخاروفا: مشاهدة القنوات الإخبارية الأمريكية والأوروبية تصيب الشخص بالجنون

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مقابلة مع قناة RT، أن مشاهدة القنوات الإخبارية أو قراءة وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية لبضعة أيام قد تصيب الشخص بالجنون.

وقالت: "يبدو لي أنك إذا شاهدت القنوات التليفزيونية لبضعة أيام أو قرأت الصحف أو مواقع الإنترنت الخاصة بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لبضعة أيام، والتي يتم بثها في بعض البلدان في أوروبا، يمكنك أن تصاب بالمرض ومن ثم على الأرجح بالجنون".

وبحسب الدبلوماسية، فإن التقارير الغربية "مليئة بالعدوان الوحشي" وكلمات الكراهية - في المقام الأول ضد روسيا أو الصين أو أولئك الذين لديهم وجهة نظرهم الخاصة حول الأحداث في العالم.

وفي وقت سابق، علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الرسوم الكاريكاتورية التي تنشر في الصحافة الغربية في محاولة لخلق صورة مشوهة مخيفة له، قائلا بتهكم: "دعوهم يرتعبون".

وقال بوتين ردا على طلب التعليق على إظهاره وكأنه شخص "شرير": "صحيح.. إنهم يرسمون، دعوهم يرتعبون".

وفي اجتماع عقده الرئيس الروسي مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في مدينة سان بطرسبورغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي بحضور مدراء وسائل الإعلام من أكثر من عشرة دول، أشار مدير وكالة الأنباء الإسبانية EFE، خوسيه مانويل سانز مينغوتي، إلى أن الرئيس بوتين ليس كما تظهره الصحافة الغربية.

المصدر: RT