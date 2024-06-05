الكرملين يكشف سبب دعوة صحفيين من دول غير صديقة للقاء بوتين على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي

أكد الكرملين أنه تمت دعوة صحفيين من الدول غير الصديقة للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي حتى يتمكنوا من فهم بوتين وروسيا "بشكل مباشر".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفي بافيل زاروبين: "بطريقة أو بأخرى، هذه هي الوكالات التي تشكل تدفقات المعلومات في العالم، وهذه هي الجهات التي تحدد اتجاهات الموضة المعلوماتية، وبناء على ذلك، من المهم جدا بالنسبة لهم أن يتعرفوا على بوتين ويفهموه ويفهموا روسيا بشكل مباشر".

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وأشار بيسكوف إلى أنه دعوة ممثلي وكالات الأنباء من الدول غير الصديقة للقاء بوتين على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي تمت لأول مرة منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مضيفا أن هذه ستكون "فرصة فريدة" بالنسبة لهم.

وتابع: "نتوقع محادثة مثيرة للاهتمام للغاية".

كما أكد رئيس رابطة رجال الأعمال الإيطاليين في روسيا بأن حوالي 15 من رجال الأعمال الإيطاليين يعتزمون المشاركة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام دون الإعلان عن ذلك.

وتجري فعاليات "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024" في الفترة من 5 إلى 8 يونيو الحالي.

المصدر: RT