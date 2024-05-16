لمحة عن برنامج منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

سيتمحور الموضوع الرئيسي لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخة 2024 حول أهمية تشكيل مراكز جديدة للنمو في عالم متعدد الأقطاب.

وينقسم برنامج الأعمال الرئيسي للحدث الاقتصادي إلى 4 أقسام رئيسية وهي: الانتقال إلى نموذج متعدد الأقطاب للاقتصاد العالمي، والاقتصاد الروسي: أهداف وغايات الدورة الاقتصادية الجديدة، والتقنيات التي تؤمن الريادة، القيم والتنمية الاجتماعية هي أولويات الدول.

وفي إطار فعاليات وأنشطة المنتدى من المقرر عقد أكثر من 100 جلسة حوار ونقاش حول الأولويات الاقتصاية، إلى جانب عقد عشرات الجلسات حول التعاون التجاري.

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وستتمحور الجلسات حول موhضيع مثل "الانتقال إلى نموذج متعدد الأقطاب للاقتصاد العالمي" و"الثقافة المالية كمحرك للتنمية الاقتصادية للدولة" و"التجارة الرقمية والخدمات المصرفية" و"قضايا الأمن الغذائي العالمي".

كما ستطال حلقات الحوار التعاون بين دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس" والشراكة الأوراسية.

وأمس أشارت مؤسسة "روسكونغرس" المسؤولة عن تنظيم الحدث الاقتصادي إلى أن ممثلي أكثر من 110 دول وأقاليم أكدوا مشاركتهم في المنتدى.

ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الـ27 هذا العام في الفترة من 5 إلى 8 يونيو، بمشاركة سلطنة عمان بصفة ضيف شرف للمرة الأولى.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.

المصدر: RT