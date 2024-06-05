بوتين يعلق على نشر رسوم كاريكاتورية له في الصحافة الغربية

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الرسوم الكاريكاتورية التي تنشر في الصحافة الغربية في محاولة لخلق صورة مشوهة مخيفة له، قائلا بتهكم : "دعوهم يخافون".

وقال بوتين خلال لقائه مع مدراء وكالات أنباء عالمية كبرى في بطرسبورغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي، يوم الأربعاء ردا على طلب التعليق حول نشر الصحافة الغربية رسوما كاريكاتورية له محاولين تشويه صورته وإظهاره على أنه شخص "شرير": "صحيح.. إنهم يرسمون، دعوهم يخافون".

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وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في مدينة سان بطرسبورغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي.

وحضر الاجتماع مدراء وسائل الإعلام من أكثر من عشرة دول.

وكان من بينهم ممثلون عن وكالة "فرانس برس" و"أسوشيتد برس" و"رويترز" و"شينخوا" ووكالة الأنباء الألمانية ووكالة "إنسا" الإيطالية و"إي إف إي" الإسبانية و"إرنا" الإيرانية، و"كيودو نيوز" اليابانية و"الأناضول" التركية، و"بيلتا" البيلاروسية و"يونهاب" الكورية الجنوبية و"كازينفورم" الكازاخستانية ووكالة الأنباء الأوزبكية.

المصدر: نوفوستي