لقاء بوتين مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية (فيديو)

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في مقر شركة غاز بروم بمدينة سان بطرسبوغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي.

وحضر الاجتماع مدراء وسائل الإعلام من أكثر من عشرة دول. بينهم ممثلون عن وكالة "فرانس برس" و"أسوشيتد برس" و"رويترز" و"شينخوا" ووكالة الأنباء الألمانية ووكالة "إنسا" الإيطالية و"إي إف إي" الإسبانية و"إرنا" الإيرانية، و"كيودو نيوز" اليابانية و"الأناضول" التركية، و"بيلتا" البيلاروسية و"يونهاب" الكورية الجنوبية و"كازينفورم" الكازاخستانية ووكالة الأنباء الأوزبكية.

وفي مايلي أبرز تصريحات بوتين:

بوتين: "العلاقات الاقتصادية بين موسكو ومينسك متنوعة للغاية".

بوتين: "من الممكن إيجاد حلول للمسائل القائمة مع القادة الأوروبيين إذا شعروا بمزيد من الثقة وامتلكوا الشجاعة للدفاع عن المصالح الوطنية".

بوتين: "روسيا لا تهتم بمن فاز في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ترامب أم بايدن".

بوتين: الولايات المتحدة تحرق دولتها من الداخل خلال المعركة الانتخابية..

بوتين: لن يتغير شيء بشكل أساسي في السياسة الأمريكية نحو روسيا بعد الانتخابات في الولايات المتحدة".

بوتين: إذا كانت الإدارة الأمريكية الجديدة مبنية على المصالح الوطنية، من الممكن تغيير نهج واشنطن في التعامل مع العلاقات مع روسيا والصراع في أوكرانيا.

بوتين: من الممكن إجراء حوار مع أوروبا شرط توفر عامل الثقة.

بوتين: روسيا لم ولن تتدخل في السياسية الداخلية بالولايات المتحدة

بوتين: لم يغضب أحد في ألمانيا بسبب تفجيرات "السيل الشمالي" كما لو كان هذا ما يجب أن يحدث

بوتين: خسائر روسيا في النزاع الأوكراني أقل بعدة مرات من خسائر كييف

بوتين: هناك خسائر موجودة لدى قوات كييف في العمق لا يمكن إحصاؤها

بوتين: الجيش الأوكراني يخسر حوالي 50 ألف جندي شهريا

بوتين: الاقتصاد الفرنسي على حافة الركود

بوتين: الدماء الروسية التي سالت في دونباس ليست مياها لكي يتم تجاهلها

بوتين: ظهور دبابات ألمانية في أوكرانيا أحدث صدمة أخلاقية في روسيا

يتبع..