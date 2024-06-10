أربع دول تتصدر قائمة عدد المرتزقة المشاركين في المعارك إلى جانب كييف
Sputnik
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أعلن حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن مواطني كل من جورجيا وكندا وبولندا والولايات المتحدة يشاركون بشكل نشط في الأعمال القتالية إلى جانب نظام كييف.
ونقلت وكالة "تاس" عن بوشيلين قوله: "أما فيما يتعلق بالمرتزقة من الدول الأجنبية فإنهم متواجدون. ونسجل تواجدهم ليس فقط الآن بل وكنا نسجلهم سابقا. وتوجد هناك دول تتميز بأكبر نشاط. وأقصد هناك كندا والولايات المتحدة وجورجيا وبولندا وعددا من الدول الأخرى".
وذكر بوشيلين أنه تتوفر لدى لجنة التحقيق الروسية معلومات حول العدد التقريبي للمواطنين الأجانب المشاركين في النزاع الأوكراني.
المصدر: تاس