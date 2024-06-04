ألقى أفراد عسكريون روس يشاركون في العملية العسكرية الخاصة القبض على مرتزق فرنسي يقاتل إلى جانب القوات الأوكرانية بالقرب من خاركوف.

وتم القبض على المرتزق الفرنسي خلال معركة بالقرب من قرية ليبتسي.

وأظهر مقطع فيديو المرتزق الفرنسي وهو يتحدث ويطلب باللغة الفرنسية عدم إطلاق النار، مرتديا زي عسكري عليه علم فرنسا.

وأظهرت مشاهد من قرية بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك شهر مايو، جثة مرتزق قامت القوات الروسية بتصفيته يحمل شارة العلم الفرنسي على ملابسه العسكرية.

هذا وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن المرتزقة الغربيين يتكبدون خسائر في أوكرانيا، وأصبح من الصعب على الغرب إخفاء هذه الخسائر.

في مارس الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عدد المرتزقة الأجانب في صفوف قوات كييف بلغ أكثرمن 13.3 ألف وأن الجيش الروسي قضى على 5.9 ألف منهم حتى الآن، وسيواصل ملاحقتهم حتى تصفيتهم أينما كانوا.

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المصدر: RT + "إزفيستيا"