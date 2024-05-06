العثور على جثة مرتزق عليها شارة العلم الفرنسي في جمهورية لوغانسك (فيديو)

أظهرت مشاهد من قرية بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك جثة مرتزق قامت القوات الروسية بتصفيته يحمل شارة العلم الفرنسي على ملابسه العسكرية.

ويظهر في المشاهد التي نشرتها وكالة "نوفوستي"، والتقطها أحد جنود القوات الروسية في أحد معاقل القوات الأوكرانية في قرية بيلوغوروفكا جثة أحد المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب قوات كييف وعلى ملابسه عدة شارات إحداها على شكل العلم الفرنسي وعلى الشارة الموجودة على كتفه علم فرنسا على الطراز العسكري.

وقال المساعد الأسبق لنائب وزير الدفاع الأمريكي ستيفن برايان، في مقالة بموقع "آسيا تايمز"، إن فرنسا أرسلت جنودا من فيلقها الأجنبي إلى أوكرانيا للانتشار هناك.

وزعم برايان بأن المجموعة الأولى من العسكريين من الوحدة الفرنسية قد تم إرسالها بالفعل للمشاركة في معارك نشطة ضد الوحدات الروسية في منطقة دونباس.

وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفي وقت سابق، خلال مقابلة مع مجلة "الإيكونوميست"، أنه لا يستبعد إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا اخترقت روسيا خطوط الدفاع الأوكرانية، وكان هناك طلب من كييف بذلك.

المصدر: "نوفوستي"